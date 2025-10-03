Más de 50 sacerdotes, reconocidos por su labor durante la DANA con los premios Alter Christus
La Conferencia Episcopal Española entregó este lunes los XII Galardones Alter Christus, que en esta edición distinguieron a más de 50 sacerdotes que prestaron ayuda a los damnificados por la última DANA en distintas comunidades autónomas. El premio reconoce su labor pastoral y social en momentos de emergencia.
Un reconocimiento a la cercanía con los afectados
Los galardonados fueron destacados por su presencia en zonas especialmente castigadas por las inundaciones, donde colaboraron en la asistencia a familias, en la organización de ayuda material y en el acompañamiento espiritual a las víctimas. La Iglesia subrayó que estos sacerdotes representaron un ejemplo de compromiso comunitario.
Valores de solidaridad y servicio
Durante la ceremonia, los obispos recordaron que la misión de la Iglesia incluye no solo la dimensión religiosa, sino también la de apoyo social y humano en situaciones de crisis. Los premios Alter Christus pretenden visibilizar esa doble vertiente y animar a los sacerdotes a seguir siendo referentes de solidaridad en sus comunidades.