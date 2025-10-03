Más de 50 sacerdotes, reconocidos por su labor durante la DANA con los premios Alter Christus

3 Oct 2025 por Redacción Irispress

La Conferencia Episcopal Española entregó este lunes los XII Galardones Alter Christus, que en esta edición distinguieron a más de 50 sacerdotes que prestaron ayuda a los damnificados por la última DANA en distintas comunidades autónomas. El premio reconoce su labor pastoral y social en momentos de emergencia.

Un reconocimiento a la cercanía con los afectados

Los galardonados fueron destacados por su presencia en zonas especialmente castigadas por las inundaciones, donde colaboraron en la asistencia a familias, en la organización de ayuda material y en el acompañamiento espiritual a las víctimas. La Iglesia subrayó que estos sacerdotes representaron un ejemplo de compromiso comunitario.

Valores de solidaridad y servicio

Durante la ceremonia, los obispos recordaron que la misión de la Iglesia incluye no solo la dimensión religiosa, sino también la de apoyo social y humano en situaciones de crisis. Los premios Alter Christus pretenden visibilizar esa doble vertiente y animar a los sacerdotes a seguir siendo referentes de solidaridad en sus comunidades.