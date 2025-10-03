Los médicos retoman la huelga en protesta contra el nuevo Estatuto Marco de Sanidad

3 Oct 2025 por Redacción Irispress

El colectivo médico ha anunciado la reanudación de la huelga nacional para mostrar su rechazo al nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad. Los facultativos consideran que la reforma no atiende sus principales demandas en materia de condiciones laborales, estabilidad contractual y conciliación.

Reclaman mejoras en la profesión

Los sindicatos médicos critican que la propuesta del Gobierno mantiene la temporalidad como un problema estructural en el sector y no contempla incentivos suficientes para garantizar la cobertura de plazas en áreas deficitarias, especialmente en Atención Primaria y zonas rurales. También denuncian que no se incluyen avances en la regulación de las guardias médicas.

Un conflicto en crecimiento

El Ministerio de Sanidad ha manifestado su voluntad de diálogo, pero los representantes de los médicos aseguran que el proceso negociador avanza sin compromisos firmes. De no alcanzarse un acuerdo, los paros podrían prolongarse en las próximas semanas, lo que amenaza con tensar aún más la situación en hospitales y centros de salud.