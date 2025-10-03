Los juzgados de violencia machista asumirán las causas por agresión sexual

3 Oct 2025 por Redacción Irispress

A partir de este viernes, las agresiones sexuales pasarán a ser competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, una medida que busca unificar la atención judicial a las víctimas y reforzar la protección en los casos de violencia machista. La reforma legal pretende evitar la dispersión de causas y agilizar los procesos.

Un paso para reforzar la protección judicial

Con esta modificación, las víctimas de agresiones sexuales podrán contar con un circuito especializado, lo que, según el Ministerio de Justicia, permitirá una respuesta más integral y coordinada. Además, se facilitará el acceso a medidas de protección cautelar y se evitará la revictimización durante el procedimiento.

Debate en el ámbito jurídico y social

La medida ha sido recibida con respaldo por parte de asociaciones de mujeres y colectivos feministas, que la consideran un avance importante. Sin embargo, algunos juristas han planteado dudas sobre la carga de trabajo que recaerá en estos juzgados y la necesidad de reforzar sus medios humanos y materiales para afrontar el incremento de casos.