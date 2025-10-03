La UE respalda el plan de Trump para Gaza y presiona a Hamás para que lo acepte

La Unión Europea expresó este lunes su apoyo al plan propuesto por Donald Trump para Gaza, al considerarlo una posible vía para reducir la violencia y abrir un espacio de negociación política. Bruselas pidió a todas las partes implicadas, y en particular a Hamás, que estudien la propuesta con voluntad constructiva.

Un respaldo condicionado al diálogo

Fuentes comunitarias subrayaron que el apoyo al plan estadounidense no significa un aval automático, sino que dependerá de que las medidas se ajusten al derecho internacional y garanticen la protección de la población civil. En ese sentido, la UE reclamó a Israel que facilite la entrada de ayuda humanitaria y evite operaciones militares que agraven la crisis.

Exigencia a Hamás y llamada al alto el fuego

El bloque comunitario instó a Hamás a dar una respuesta positiva y a sumarse a un alto el fuego inmediato que permita avanzar hacia una solución política. Bruselas reiteró que sigue apostando por la fórmula de los dos Estados como única salida realista y sostenible al conflicto en Oriente Próximo.

