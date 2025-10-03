La huelga estudiantil por Palestina suspende clases en la UB y la UPC

3 Oct 2025 por Redacción Irispress

La huelga estudiantil en apoyo a Palestina provocó este martes la suspensión de clases en varias facultades de la Universitat de Barcelona (UB) y de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La protesta forma parte de una jornada de movilización convocada en centros de todo el país para denunciar la ofensiva israelí en Gaza.

Amplia participación en las universidades

Los piquetes informativos impidieron el desarrollo normal de las clases en distintos campus, con concentraciones y pancartas en apoyo al pueblo palestino. En algunos casos, las facultades optaron por suspender temporalmente la actividad académica para evitar incidentes, aunque se mantuvieron servicios mínimos en bibliotecas y espacios comunes.

Reivindicaciones del movimiento estudiantil

Los convocantes exigen al Gobierno español que rompa relaciones militares y comerciales con Israel y que refuerce el envío de ayuda humanitaria a Gaza. Además, reclaman que las universidades adopten un papel activo en la denuncia del conflicto y en la defensa de los derechos humanos.