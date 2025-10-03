Israel intercepta en aguas internacionales al último barco de la flotilla rumbo a Gaza

3 Oct 2025 por Redacción Irispress

Las fuerzas israelíes interceptaron en aguas internacionales el último barco de la Global Sumud Flotilla que seguía navegando hacia la Franja de Gaza con el objetivo de entregar ayuda humanitaria. Según informaron las autoridades de Israel, la embarcación fue detenida y desviada hacia el puerto de Ashdod para ser inspeccionada.

Un pulso en torno al bloqueo marítimo

La flotilla, integrada por activistas internacionales y organizaciones solidarias, denunció que la operación supone un nuevo intento de impedir la llegada de suministros básicos a la población gazatí. Desde hace años, iniciativas similares han chocado con el bloqueo naval impuesto por Israel, que considera que estas expediciones vulneran la normativa de seguridad en la zona.

Preocupación internacional por los activistas

Diversas ONG y algunos gobiernos europeos han expresado inquietud por la suerte de los tripulantes, reclamando que se garantice su integridad física y que se respeten los principios del derecho internacional. Mientras tanto, Israel insiste en que cualquier cargamento destinado a Gaza debe pasar por sus controles oficiales para evitar el contrabando de material bélico.