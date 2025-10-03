Guillermo Weickert y Janet Novás, galardonados con los Premios Nacionales de Danza 2025

3 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Ministerio de Cultura ha concedido los Premios Nacionales de Danza 2025 a Guillermo Weickert y Janet Novás, dos de las figuras más destacadas de la escena contemporánea española. Estos reconocimientos distinguen cada año a creadores e intérpretes cuya trayectoria contribuye al desarrollo y proyección del arte coreográfico.

Trayectorias consolidadas en la danza

Weickert, coreógrafo, bailarín y director escénico, ha sido premiado por su versatilidad y por la capacidad de integrar distintos lenguajes artísticos en su obra. Por su parte, Novás ha sido reconocida por una carrera marcada por la investigación corporal y la creación de piezas que han tenido gran impacto tanto en España como en circuitos internacionales.

Un impulso para la creación contemporánea

Desde el Ministerio se subrayó que ambos galardones reflejan la vitalidad y diversidad de la danza española actual, que sigue abriéndose camino en escenarios internacionales. Estos premios, dotados económicamente y con gran prestigio simbólico, pretenden también dar mayor visibilidad a la creación contemporánea y fomentar el apoyo institucional a las artes escénicas.