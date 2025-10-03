El Gobierno plantea incluir el derecho al aborto en la Constitución

3 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Gobierno ha anunciado su intención de blindar el derecho al aborto en la Constitución Española, con el objetivo de garantizar su protección más allá de los cambios de legislaturas y mayorías políticas. La propuesta busca situar a España en la línea de otros países europeos que han elevado a rango constitucional los derechos reproductivos.

Un derecho fundamental bajo debate

La medida se enmarca en la agenda de igualdad y derechos sociales del Ejecutivo, que considera necesario reforzar la seguridad jurídica de las mujeres frente a eventuales retrocesos legislativos. Fuentes gubernamentales explican que la iniciativa requerirá una reforma constitucional, lo que implica un amplio consenso en el Parlamento.

Reacciones políticas y sociales

El anuncio ya ha suscitado debate en el arco político: mientras sectores progresistas lo celebran como un paso histórico en la protección de los derechos de las mujeres, la oposición conservadora se muestra crítica y advierte de una utilización ideológica de la Constitución. Asociaciones feministas, por su parte, han aplaudido la iniciativa y piden celeridad en su tramitación.