Los obispos españoles denuncian como “masacre” la ofensiva israelí en Gaza

2 Oct 2025 por Redacción Irispress

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha calificado de “desproporcionada e inhumana” la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza y ha llegado a describirla como una auténtica “masacre”. Los obispos españoles expresaron su preocupación por el elevado número de víctimas civiles y pidieron el fin inmediato de la violencia.

Un llamamiento a la paz y al diálogo

En su comunicado, la CEE subraya que ninguna causa puede justificar el sufrimiento de la población civil y recuerda que la Iglesia siempre se ha posicionado a favor de la defensa de la vida y de los derechos humanos. Los prelados insisten en la necesidad de abrir vías de diálogo que permitan una solución pacífica y duradera al conflicto.

Petición a la comunidad internacional

Los obispos reclamaron a la comunidad internacional un mayor compromiso para mediar en la región y proteger a los más vulnerables, especialmente a niños y familias desplazadas. También instaron a los fieles a orar por la paz y a apoyar las campañas de ayuda humanitaria que diversas organizaciones están impulsando en Gaza.