La Joven Orquesta Nacional de España inicia gira con 18 conciertos en seis ciudades

2 Oct 2025 por Raul Sanchez

La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) ha anunciado una ambiciosa gira que la llevará a ofrecer 18 conciertos repartidos en seis ciudades españolas, con una programación que combina repertorio clásico y contemporáneo. La iniciativa busca acercar la música sinfónica a un público más amplio y consolidar la proyección de la cantera musical española.

Tres programas para públicos diversos

La gira incluirá tres programas distintos, seleccionados para mostrar la versatilidad de la orquesta y el talento de sus jóvenes músicos. Cada ciudad disfrutará de una propuesta diferente, que irá desde grandes sinfonías del repertorio universal hasta obras de compositores actuales, reforzando así el compromiso de la JONDE con la innovación y la difusión cultural.

Una apuesta por el talento joven

Desde el Ministerio de Cultura destacaron que este tipo de iniciativas permiten impulsar a nuevas generaciones de intérpretes y consolidar una formación de excelencia en el ámbito musical. Los conciertos, además, se celebrarán en auditorios de referencia, lo que permitirá al público disfrutar de una experiencia artística de gran calidad.