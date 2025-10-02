Israel intercepta a la flotilla Global Sumud frente a las costas de Gaza

2 Oct 2025 por Redacción Irispress

Las fuerzas israelíes interceptaron este lunes varios barcos de la Global Sumud Flotilla cuando navegaban cerca de la Franja de Gaza. La expedición, integrada por activistas internacionales, tenía como objetivo llevar ayuda humanitaria al enclave palestino en plena crisis humanitaria.

Una misión humanitaria con tensión política

Los organizadores de la flotilla han denunciado que la operación israelí impidió la entrega de suministros básicos a la población civil. Desde hace años, diversas organizaciones han intentado romper el bloqueo marítimo a Gaza, generando un constante pulso diplomático y mediático con Tel Aviv.

Respuesta del Gobierno israelí

El Ejecutivo de Israel justificó la intervención alegando motivos de seguridad y recordó que cualquier intento de entrar en Gaza por mar vulnera el bloqueo vigente. Mientras tanto, varios países europeos han expresado preocupación por la operación y han pedido que se garantice la seguridad de los activistas.