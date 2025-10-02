Estudiantes se movilizan en toda España contra la ofensiva en Palestina

2 Oct 2025 por Redacción Irispress

Miles de estudiantes de secundaria y universidad participaron este jueves en manifestaciones en varias ciudades españolas para denunciar lo que califican de “genocidio” en Palestina. Las protestas, convocadas por asociaciones estudiantiles y colectivos sociales, reclamaron el fin inmediato de la ofensiva israelí en Gaza y mayor implicación de la comunidad internacional.

Concentraciones en distintas ciudades

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao fueron algunos de los puntos con mayor afluencia, donde se corearon consignas en apoyo al pueblo palestino y se portaron pancartas contra los bombardeos. Los organizadores subrayaron que la juventud no permanecerá indiferente ante la violencia en Oriente Próximo y exigieron un cambio en la política exterior española.

Demandas al Gobierno y solidaridad activa

Además de pedir un alto el fuego, los estudiantes reclamaron al Gobierno que suspenda relaciones militares y comerciales con Israel y que refuerce la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. También hicieron un llamamiento a la ciudadanía para mantener la movilización en próximas fechas y apoyar las campañas de solidaridad con la población palestina.