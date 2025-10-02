El Gobierno aprobará un real decreto para la creación de universidades en España

2 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Ejecutivo tiene previsto aprobar el próximo martes en Consejo de Ministros el real decreto que regulará la creación de nuevas universidades en España. Con esta normativa, el Gobierno pretende reforzar los requisitos de calidad académica, investigadora y de recursos antes de autorizar la apertura de nuevos centros de educación superior.

Refuerzo de la calidad universitaria

Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades explican que el decreto establecerá criterios más estrictos para garantizar que las instituciones cumplan con estándares mínimos en docencia, investigación, personal y servicios. El objetivo es evitar la proliferación de universidades sin el nivel adecuado de excelencia y asegurar un sistema competitivo a nivel internacional.

Un marco legal actualizado

Con esta medida, el Gobierno busca adaptar la legislación universitaria a las necesidades actuales y a los retos de la sociedad del conocimiento. Se prevé que el decreto siente las bases para una mayor coordinación entre comunidades autónomas y Estado, así como para impulsar una oferta educativa sólida y alineada con las demandas del mercado laboral.