El empleo crece en septiembre con 31.462 nuevos afiliados gracias al sector educativo

2 Oct 2025 por Redacción Irispress

El mercado laboral español sumó en septiembre 31.462 afiliados a la Seguridad Social, impulsado sobre todo por el inicio del curso escolar y el aumento de contrataciones en el ámbito educativo. Con este avance, el número total de cotizantes se mantiene en torno a los 21 millones, consolidando la tendencia positiva del empleo tras el verano.

El efecto del inicio de curso

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la mayor parte de las altas se concentraron en el sector de la enseñanza, que cada mes de septiembre protagoniza el principal incremento de afiliación. Otros sectores, como la sanidad y algunos servicios vinculados al turismo, también contribuyeron a la creación de empleo, aunque en menor medida.

Un mercado laboral en transformación

Los analistas señalan que, pese a la buena evolución del empleo, persisten retos estructurales como la temporalidad y la elevada tasa de paro juvenil. El Gobierno ha subrayado que las reformas laborales y educativas en marcha buscan precisamente dar mayor estabilidad al mercado de trabajo y facilitar la inserción de los más jóvenes.