EEUU reforzará la seguridad migratoria en la Super Bowl de Bad Bunny

2 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Gobierno de Estados Unidos anunció que desplegará agentes migratorios en el espectáculo de la próxima Super Bowl, que este año estará encabezado por el artista puertorriqueño Bad Bunny. La medida forma parte de un operativo de seguridad ampliado que busca prevenir incidentes en uno de los eventos deportivos y culturales más seguidos del mundo.

Un evento bajo máxima vigilancia

La presencia de agentes de inmigración se sumará a los dispositivos habituales del FBI, la policía local y la seguridad privada de la NFL. Las autoridades subrayan que el despliegue no está dirigido específicamente al público latino, sino a garantizar un entorno seguro en un acontecimiento que moviliza a cientos de miles de asistentes y millones de espectadores en todo el país.

Polémica por el alcance del operativo

Sectores sociales y defensores de los derechos de los migrantes han expresado preocupación por la medida, al considerar que podría fomentar la discriminación o la persecución de determinadas comunidades. Mientras tanto, la organización del evento insiste en que la colaboración entre distintas agencias es clave para asegurar el normal desarrollo del espectáculo deportivo y musical.