Dos muertos en un asalto a un cuartel en el sur de Marruecos

La Gendarmería Real de Marruecos informó este lunes de la muerte de dos personas durante un intento de asalto a un cuartel situado cerca de Agadir, en el sur del país. Según la versión oficial, un grupo de individuos trató de irrumpir en las instalaciones, lo que derivó en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

La versión de las autoridades

El comunicado de la Gendarmería sostiene que los fallecidos formaban parte del grupo que protagonizó el ataque y que los agentes actuaron en defensa de la integridad de la instalación militar y del personal que se encontraba en su interior. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

Contexto de tensión en la región

Aunque no han trascendido detalles sobre la identidad de los asaltantes, el incidente ha generado inquietud en la zona. Expertos en seguridad apuntan que en los últimos años se han registrado episodios de violencia esporádica vinculados a tensiones sociales y movimientos radicales en distintas regiones del país.