Barcelona y Tarragona en aviso por lluvias mientras suben las temperaturas en el interior

2 Oct 2025 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este martes los avisos por precipitaciones intensas en Barcelona y Tarragona, donde se esperan chubascos acompañados de tormenta. La inestabilidad atmosférica se concentra en el nordeste peninsular, mientras que en el interior del país las temperaturas experimentan un ascenso notable.

Contrastes meteorológicos en la Península

Los episodios de lluvia podrían dejar acumulaciones importantes en poco tiempo en el litoral catalán, lo que ha llevado a Protección Civil a reforzar la vigilancia en zonas urbanas y costeras. Al mismo tiempo, ciudades del interior como Madrid, Toledo o Zaragoza registrarán máximas superiores a los 30 grados, evidenciando la disparidad de la situación climática.

Precaución y seguimiento de avisos

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía extremar las precauciones ante posibles inundaciones locales y consultar las actualizaciones de la Aemet. Aunque los avisos en Cataluña se mantendrán durante gran parte del día, se espera que la estabilidad atmosférica regrese progresivamente en las próximas jornadas.