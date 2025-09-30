Von der Leyen y Rutte reclaman pasos firmes para alcanzar un “punto de inflexión” en Ucrania

30 Sep 2025 por Redacción Irispress

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, han hecho un llamamiento conjunto para adoptar medidas decisivas que permitan cambiar el rumbo de la guerra en Ucrania. Ambos líderes coincidieron en que la prioridad es garantizar un apoyo militar y financiero sostenido que refuerce la capacidad defensiva de Kiev.

Un mensaje de unidad europea

Von der Leyen subrayó que “no hay tiempo que perder” y que la Unión Europea debe redoblar sus esfuerzos si quiere que Ucrania logre resistir y recuperar terreno frente a Rusia. Rutte, por su parte, insistió en que la seguridad del continente está en juego y que un retroceso en el apoyo supondría un riesgo directo para toda Europa.

Las declaraciones se producen en un contexto de intensos debates dentro de la UE sobre el volumen de la ayuda y la necesidad de coordinarla con Estados Unidos y la OTAN. Bruselas prepara nuevos paquetes de asistencia, mientras crece la presión para que los Estados miembros aceleren la entrega de material militar y el refuerzo de las sanciones contra Moscú.