Netanyahu respalda el plan de Trump para Gaza pero rechaza un Estado palestino

30 Sep 2025 por Redacción Irispress

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que apoya la propuesta del expresidente estadounidense Donald Trump para gestionar la situación en Gaza, aunque dejó claro que no aceptará en ningún caso la creación de un Estado palestino. Sus declaraciones reafirman la línea dura de su Gobierno en pleno recrudecimiento del conflicto.

Un rechazo frontal a la solución de dos Estados

Netanyahu insistió en que Israel mantendrá el control de la seguridad en todo el territorio al oeste del río Jordán, descartando cualquier fórmula que implique soberanía palestina. El dirigente israelí defendió que el plan de Trump es “realista” porque prioriza la seguridad y no impone concesiones que, a su juicio, pondrían en riesgo la existencia del Estado hebreo.

La postura del primer ministro se produce en un momento de fuerte presión internacional, con la ONU, la Unión Europea y varios gobiernos reclamando avanzar hacia la solución de dos Estados como vía para poner fin al conflicto. El rechazo de Netanyahu vuelve a tensar la diplomacia regional y complica los intentos de mediación.