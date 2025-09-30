Lluvias intensas en el este peninsular y Baleares con un repunte de temperaturas a partir del jueves

30 Sep 2025 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que este martes se esperan precipitaciones intensas en el litoral mediterráneo y Baleares, donde las tormentas podrían ir acompañadas de rachas de viento y granizo. La situación afectará especialmente a la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y las islas, con acumulados que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en pocas horas.

Mejora a partir del miércoles

Según la previsión, la inestabilidad remitirá mañana miércoles, cuando las lluvias se reducirán en intensidad y se concentrarán en áreas puntuales del sureste y el archipiélago balear. A medida que avance la semana, la atmósfera tenderá a estabilizarse, favoreciendo cielos más despejados en gran parte del país.

El jueves se espera un repunte generalizado de las temperaturas, con máximas que volverán a situarse por encima de los 28 grados en buena parte del centro y sur peninsular. Los expertos recomiendan precaución en las zonas más afectadas por las lluvias de las próximas horas, ya que podrían producirse inundaciones locales y problemas en la circulación.