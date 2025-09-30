Fuertes trombas en Valencia provocan rescates y temor entre los vecinos

30 Sep 2025 por Redacción Irispress

El temporal asociado a la DANA dejó este martes escenas de gran preocupación en la provincia de Valencia, donde se registraron intensas trombas de agua que anegaron calles, viviendas y vías de comunicación. Los servicios de emergencias tuvieron que intervenir en al menos cuatro rescates para auxiliar a personas atrapadas por las inundaciones en diferentes municipios.

Emergencias en pleno temporal

Las precipitaciones llegaron a superar los 100 litros por metro cuadrado en algunas zonas, provocando el colapso del tráfico y daños materiales considerables. El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia informó de que, además de los rescates, se realizaron decenas de intervenciones para achiques de agua, retirada de vehículos y asistencia a familias que no podían salir de sus hogares.

Los vecinos, muchos de ellos sorprendidos por la intensidad de las lluvias, relataron momentos de miedo e incertidumbre ante el rápido ascenso del agua en apenas unos minutos. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta en varios puntos de la Comunidad Valenciana, a la espera de que la DANA se desplace y las precipitaciones remitan en las próximas horas.