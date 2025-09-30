El Ejecutivo impulsa en el Consejo de Ministros la nueva ley contra la violencia vicaria

30 Sep 2025 por Redacción Irispress

El Gobierno ha incluido en el orden del día del Consejo de Ministros el proyecto de ley contra la violencia vicaria, una norma que busca reforzar la protección de los menores en situaciones de violencia machista. El texto, elaborado por el Ministerio de Igualdad en coordinación con Justicia y Derechos Sociales, establece medidas específicas para prevenir y sancionar el uso de los hijos como instrumento de maltrato hacia las mujeres.

Protección integral de los menores

La iniciativa contempla la suspensión automática del régimen de visitas en los casos en los que exista una condena firme por violencia de género o cuando los jueces aprecien un riesgo evidente para los menores. Además, se pretende reforzar los recursos psicológicos y de atención social tanto para los niños como para las madres, con el fin de reducir las secuelas derivadas de este tipo de violencia.

Desde el Ejecutivo destacan que la aprobación de esta ley supondrá un paso decisivo en la lucha contra la violencia machista, ya que se centra en una de sus manifestaciones más crueles. Organizaciones feministas y de protección de la infancia han celebrado el avance, aunque han advertido de la importancia de dotar a la norma de presupuesto suficiente para garantizar su aplicación real en todo el territorio.