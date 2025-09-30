Detenida en Valencia una mujer acusada de intentar envenenar a su hija de 10 años

30 Sep 2025 por Redacción Irispress

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a una mujer de 44 años acusada de intentar matar a su hija de 10 años administrándole medicamentos mezclados en un yogur. El suceso fue descubierto después de que la menor comenzara a sentirse indispuesta y relatara lo ocurrido a familiares cercanos, quienes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencias.

Investigación en marcha

La niña fue trasladada a un hospital, donde se encuentra fuera de peligro gracias a la rápida intervención médica. Según fuentes policiales, la mujer habría triturado varios comprimidos antes de mezclarlos con el postre que ofreció a la menor. Los investigadores tratan de esclarecer ahora las circunstancias que llevaron a la acusada a cometer el presunto intento de homicidio.

La detenida, que no contaba con antecedentes, ha pasado a disposición judicial y se enfrenta a cargos graves por intento de asesinato. El caso ha generado gran conmoción en la ciudad y los servicios sociales ya han asumido la tutela temporal de la menor mientras avanza el procedimiento judicial.