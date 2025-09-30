CaixaBank lanza Esfera, su nueva plataforma de contenidos, para conectar con nuevas audiencias

30 Sep 2025 por Sergio Martínez

CaixaBank ha lanzado Esfera, una nueva plataforma de contenidos para públicos diversos, que refuerza su liderazgo y compromiso con la innovación, la transparencia, la cultura financiera y el progreso social. Su objetivo es inspirar y divulgar a través de historias humanas, voces expertas e ideas inspiradoras, en un espacio accesible e innovador donde aprender, informarse y entretenerse.

El acceso es gratuito desde la web corporativa de CaixaBank (www.caixabank.com) y no requiere registro. Tanto clientes como no clientes pueden consultar contenidos sobre finanzas, sostenibilidad y tendencias sociales.

Esfera se organiza en seis categorías: entorno económico, bienestar, aprender, emprender, compromiso e innovación, ofreciendo un espacio inmersivo con artículos, reportajes, entrevistas y guías.

También incorpora podcasts y videopódcasts producidos por la entidad, centrados en liderazgo femenino, deporte, educación financiera y las personas mayores, acercando la entidad a nuevas audiencias.

Una Esfera en movimiento

Esfera, bajo el claim “Donde todo se conecta”, nace para reflejar la rapidez del conocimiento y la innovación. En un entorno complejo y dinámico, se presenta como un centro de contenidos y una ventana abierta que permite comprender el presente y anticipar el futuro. Más que una plataforma, es una red viva que une personas, ideas y tendencias a través de contenidos interactivos.

Se convierte en un pilar de la comunicación y la relación de CaixaBank con sus grupos de interés, completando su ecosistema digital junto a:

  • Actualidad, con las últimas noticias de la entidad.

  • El espacio de Accionistas e Inversores, con información financiera, agenda y recursos específicos.

  • CaixaBank Research, con análisis y estudios económicos.

Comparte:
, , , ,

FUNDACIÓN CAIXA

anuncio la caixa