Trump anuncia nuevos aranceles y grava con un 100 % las importaciones farmacéuticas

26 Sep 2025 por Redacción Irispress

El expresidente estadounidense Donald Trump ha presentado una nueva batería de aranceles en el marco de su agenda económica, que incluye un gravamen del 100 % a todos los productos farmacéuticos importados. La medida se suma a otras restricciones comerciales ya avanzadas y busca, según Trump, proteger la industria nacional frente a la competencia extranjera.

Un giro proteccionista con fuerte impacto global

El anuncio ha generado preocupación entre expertos en salud pública y comercio internacional, que alertan de que podría encarecer de manera significativa el acceso a medicamentos en Estados Unidos. También advierten de que la decisión puede desencadenar represalias comerciales por parte de socios estratégicos y abrir un nuevo frente en la política global de suministros.

El mensaje de Trump refuerza el tono proteccionista de su campaña electoral y apunta a la industria farmacéutica como un sector clave en su estrategia económica. Analistas consideran que, de aplicarse, la medida tendría un fuerte efecto en los mercados internacionales y podría agravar las tensiones con la Unión Europea y otros grandes exportadores.