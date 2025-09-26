Manifestaciones en Madrid, Barcelona y Valencia exigirán este domingo que se cumpla el Pacto por la Ciencia de 2023

26 Sep 2025 por Redacción Irispress

Colectivos científicos, universidades y asociaciones ciudadanas han convocado manifestaciones este domingo en Madrid, Barcelona y Valencia para exigir el cumplimiento del Pacto por la Ciencia firmado en 2023. Los organizadores denuncian que los compromisos adquiridos en materia de financiación, estabilidad laboral e impulso a la investigación aún no se han materializado.

Reclaman más inversión y estabilidad en el sector

Entre las principales reivindicaciones figura elevar de manera sostenida la inversión en I+D hasta alcanzar el 1,25 % del PIB en 2030, así como garantizar carreras estables para los jóvenes investigadores. Los convocantes recuerdan que España sigue rezagada respecto a la media europea en gasto científico, lo que dificulta competir en proyectos internacionales de primer nivel.

Las manifestaciones contarán con el apoyo de sindicatos del ámbito universitario y de plataformas de personal investigador, que insisten en que sin un compromiso real el país corre el riesgo de perder talento y oportunidades de innovación. La jornada se plantea como un acto de presión al Gobierno y a las comunidades autónomas para que la ciencia se convierta en una prioridad política real.