La OTAN intercepta cinco cazas rusos cerca del espacio aéreo de Lituania

26 Sep 2025 por Redacción Irispress

Aviones de combate de la OTAN despegaron en las últimas horas para interceptar cinco cazas rusos que volaban en las proximidades del espacio aéreo de Lituania. Según fuentes aliadas, las aeronaves rusas no habían presentado plan de vuelo ni mantenían comunicación con los controladores, lo que activó de inmediato el protocolo de defensa aérea.

Incidente en un contexto de tensión regional

Los aviones fueron escoltados por cazas aliados hasta que abandonaron la zona, sin que se produjeran incidentes mayores. Este tipo de maniobras son frecuentes en el mar Báltico y se enmarcan en una escalada de tensiones entre Rusia y la OTAN, que mantiene desplegados efectivos en los países bálticos como medida de disuasión.

La Alianza Atlántica reiteró que su actuación fue “proporcional y preventiva” y que seguirá vigilando con atención las incursiones aéreas en Europa del Este. El suceso refuerza la preocupación internacional sobre un posible error de cálculo que pueda derivar en un enfrentamiento directo entre Moscú y los aliados.