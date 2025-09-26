El INE eleva al 0,8 % el crecimiento del PIB en el segundo trimestre gracias al impulso inversor

26 Sep 2025 por Redacción Irispress

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado al alza sus datos y confirma que la economía española creció un 0,8 % en el segundo trimestre del año, dos décimas más de lo estimado inicialmente. El principal motor de esta mejora ha sido la inversión, especialmente en bienes de equipo y construcción, que compensó la moderación del consumo de los hogares.

La inversión tira de la economía

Según el INE, la demanda interna explicó la mayor parte del crecimiento, con un repunte de la formación bruta de capital que refleja la confianza empresarial en el contexto de recuperación. Por su parte, el sector exterior aportó de manera más moderada, con exportaciones que crecieron a menor ritmo debido a la debilidad de algunos socios europeos.

Con esta revisión, España mantiene un perfil de crecimiento superior al de la media de la eurozona. Analistas económicos señalan, sin embargo, que la sostenibilidad de esta tendencia dependerá de la evolución de la inflación, de la política monetaria del Banco Central Europeo y del aprovechamiento de los fondos europeos de recuperación.