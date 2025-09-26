El huracán Gabrielle tocará las Azores y llegará a España convertido en borrasca

26 Sep 2025 por Redacción Irispress

El huracán Gabrielle pasará muy próximo al archipiélago de las Azores entre la noche del jueves y la mañana del viernes, aún manteniendo características tropicales. A su salida de esa zona comenzará un proceso de transformación (extratropicalización), por lo que cuando alcance el oeste de la Península Ibérica durante el domingo lo hará ya como una borrasca típica de latitudes medias.

Un impacto más suave, pero con efectos significativos

Aunque ya no será un huracán al llegar a España, el sistema conservará fuerza suficiente para generar lluvias intensas, rachas de viento y oleaje notable, sobre todo en la fachada atlántica occidental. Se prevé que el centro de la borrasca podría tocar tierra en el suroeste peninsular entre domingo a mediodía y primeras horas de la tarde.

Las zonas que podrían verse más afectadas incluyen Extremadura, Huelva, Cádiz y otros territorios del oeste peninsular. La AEMET ya ha alertado que aún existe incertidumbre en los modelos, por lo que conviene seguir las actualizaciones oficiales.