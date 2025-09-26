El buque ‘Furor’ parte de Cartagena para sumarse a la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza

26 Sep 2025 por Redacción Irispress

El buque de acción marítima Furor ha zarpado este miércoles desde la base naval de Cartagena con destino al Mediterráneo oriental para apoyar a la flotilla internacional que transporta ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La misión, coordinada con organismos internacionales, busca garantizar la llegada segura de suministros básicos en un contexto de grave crisis humanitaria.

España refuerza su compromiso humanitario

Fuentes del Ministerio de Defensa subrayan que el despliegue del Furor responde al compromiso de España con la protección de civiles en conflictos armados y con el derecho internacional humanitario. El barco, dotado de capacidades logísticas y de vigilancia, acompañará a los convoyes y servirá de apoyo en tareas de coordinación y seguridad.

La salida del buque coincide con el aumento de la presión internacional para que se establezcan corredores seguros hacia Gaza. Organizaciones humanitarias han celebrado la iniciativa española, aunque recuerdan que la situación sobre el terreno sigue siendo extremadamente frágil y que es imprescindible un alto el fuego para garantizar una ayuda sostenida.