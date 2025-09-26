Defensa cancela contratos millonarios con empresas israelíes en plena ofensiva sobre Gaza

26 Sep 2025 por Redacción Irispress

El Ministerio de Defensa ha anunciado la anulación de decenas de contratos con compañías armamentísticas israelíes valorados en varios cientos de millones de euros. La medida se enmarca en la revisión de acuerdos internacionales tras el recrudecimiento del conflicto en Gaza y responde a la presión política y social que pedía cortar la colaboración militar con Israel.

Un giro en la política de armamento

Fuentes del departamento han explicado que se trata de una decisión “excepcional” y que busca garantizar la coherencia de la política exterior española con los principios de derechos humanos. Los contratos afectados incluían la compra de componentes tecnológicos y sistemas vinculados a la industria de defensa israelí.

La cancelación ha sido celebrada por organizaciones de derechos humanos y colectivos pacifistas, que reclamaban desde hace meses esta medida. No obstante, expertos advierten de que la decisión podría generar tensiones diplomáticas con Israel y obligar a España a buscar proveedores alternativos para cubrir parte de sus necesidades militares.