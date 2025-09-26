Alejandro Sanz anuncia su gira ‘¿Y Ahora Qué?’ con 11 conciertos en España en 2026

26 Sep 2025 por Redacción Irispress

El cantante Alejandro Sanz ha confirmado que en 2026 recorrerá 11 ciudades españolas con su nueva gira titulada ¿Y Ahora Qué?. El artista madrileño presentará en directo su último trabajo discográfico, además de repasar los grandes éxitos que lo han convertido en uno de los referentes de la música en español.

Un reencuentro esperado con su público

La gira arrancará en primavera y pasará por algunas de las principales capitales del país, en recintos de gran aforo. Sanz promete un espectáculo renovado, con una puesta en escena de gran formato y una banda internacional que lo acompañará en cada fecha. La promotora destaca que se tratará de una de las giras más ambiciosas del artista en los últimos años.

El anuncio ha generado una gran expectación entre sus seguidores, que ya esperan la salida oficial de las entradas. Con esta gira, Alejandro Sanz reafirma su vigencia en la escena musical y confirma que sigue siendo uno de los artistas españoles con mayor capacidad de convocatoria dentro y fuera del país.