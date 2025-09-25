Von der Leyen no descarta el derribo de cazas rusos si violan el espacio aéreo de la OTAN

25 Sep 2025 por Redacción Irispress

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado que la posibilidad de derribar aviones de combate rusos que entren en el espacio aéreo de la OTAN “está sobre la mesa”. Sus declaraciones llegan tras varios incidentes recientes en los que aeronaves rusas se aproximaron peligrosamente a la frontera de países aliados.

Una advertencia en plena tensión militar

Von der Leyen subrayó que la Alianza Atlántica no busca una escalada, pero insistió en que debe garantizar la seguridad de sus Estados miembros. Según explicó, la violación del espacio aéreo constituye una amenaza directa que no puede quedar sin respuesta. La presidenta de la Comisión defendió la necesidad de mantener la firmeza frente a Moscú mientras se refuerzan las vías diplomáticas.

El Kremlin reaccionó acusando a la UE de alentar la confrontación y advirtió de “consecuencias imprevisibles” si se produjera un ataque contra sus aeronaves. La tensión refuerza la preocupación internacional sobre un posible choque directo entre Rusia y la OTAN, lo que añadiría un nuevo nivel de riesgo al conflicto en Ucrania.