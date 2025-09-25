Un 41 % de los juicios por abusos a menores en España se prolonga más de tres años, según un informe

25 Sep 2025 por Redacción Irispress

Un estudio reciente advierte de que casi un 41 % de los procesos judiciales por abuso sexual infantil en España se extienden durante más de tres años. El documento alerta de que esta dilación judicial agrava el sufrimiento de las víctimas y dificulta su recuperación emocional, además de poner en riesgo la eficacia de las condenas.

Retrasos que impactan en las víctimas

Las organizaciones que han elaborado el informe señalan que la excesiva duración de los procedimientos implica que muchos menores deben revivir lo sucedido en múltiples declaraciones, lo que incrementa la revictimización. También advierten de que la lentitud de la justicia puede favorecer la impunidad en algunos casos.

El estudio propone la creación de juzgados especializados en violencia y abusos contra menores, mayor formación para jueces y fiscales, y protocolos que aceleren la tramitación. Colectivos de protección de la infancia insisten en que reducir los plazos judiciales es una cuestión urgente de derechos fundamentales.