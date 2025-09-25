Tiempo estable en gran parte de España, con Barcelona en alerta por lluvias intensas

25 Sep 2025 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de estabilidad en la mayor parte de la Península, con cielos despejados y temperaturas suaves. La excepción estará en Barcelona y su área metropolitana, donde se esperan precipitaciones que podrían alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Aviso por precipitaciones localmente fuertes

Protección Civil de Cataluña ha activado la alerta ante el riesgo de tormentas y acumulaciones rápidas de agua que podrían provocar inundaciones puntuales. Se recomienda precaución en los desplazamientos urbanos y evitar actividades al aire libre en las horas de mayor intensidad.

El episodio se enmarca en un inicio de otoño caracterizado por la alternancia entre periodos secos y episodios de lluvia concentrada. Los meteorólogos insisten en que estos fenómenos se harán más frecuentes debido al cambio climático, lo que obliga a reforzar las medidas de prevención en las grandes ciudades.