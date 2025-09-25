Sarkozy, condenado por asociación de malhechores y absuelto de corrupción en el caso libio

25 Sep 2025 por Redacción Irispress

El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido declarado culpable de asociación de malhechores en el juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007 con dinero procedente de Libia. Sin embargo, el tribunal lo absolvió del delito de corrupción, uno de los cargos más graves que enfrentaba en el proceso.

Un fallo con fuerte impacto político

La sentencia representa un nuevo golpe a la figura del exmandatario, que ya había sido condenado en otros procesos judiciales. Aunque la absolución parcial atenúa la gravedad de la condena, la decisión judicial reabre el debate sobre la relación de Sarkozy con el régimen de Muamar Gadafi y sus implicaciones en la política francesa.

La defensa del expresidente ha anunciado que recurrirá el fallo, mientras que la Fiscalía considera la condena como un paso importante en la rendición de cuentas de las élites políticas. El caso sigue siendo uno de los más mediáticos en Francia y mantiene bajo presión a la derecha gala en pleno ciclo electoral.