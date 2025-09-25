Leonardo DiCaprio presenta ‘Una batalla tras otra’ y rechaza que tenga un mensaje político

25 Sep 2025 por Redacción Irispress

El actor Leonardo DiCaprio ha estrenado en el Festival su última película, Una batalla tras otra, en la que interpreta a un activista medioambiental enfrentado a grandes corporaciones. Durante la presentación, el intérprete insistió en que la cinta “no busca imponer una ideología política”, sino invitar al público a reflexionar sobre los desafíos globales actuales.

Entre el compromiso y el entretenimiento

DiCaprio, conocido por su labor en defensa del medio ambiente, explicó que el objetivo de la película es llegar a una audiencia amplia sin recurrir a discursos partidistas. “Queremos que la gente se emocione con la historia y luego saque sus propias conclusiones”, señaló el actor en rueda de prensa.

La proyección fue recibida con interés por parte de la crítica, que destacó tanto la intensidad dramática del relato como la fuerza interpretativa de DiCaprio. El filme se suma a la trayectoria del actor en proyectos con trasfondo social y confirma su voluntad de combinar cine comercial con un mensaje de conciencia global.