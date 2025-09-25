‘La voz de Hind Rajab’ emociona en San Sebastián con una ovación de siete minutos

25 Sep 2025 por Redacción Irispress

El documental La voz de Hind Rajab fue recibido con una cerrada ovación de siete minutos en el Festival de San Sebastián, donde el público se puso en pie para reconocer la fuerza de la película. La cinta narra la historia de la niña palestina que murió en Gaza tras quedar atrapada en un coche bajo fuego, y cuya llamada de auxilio conmovió al mundo.

Un relato que sacude conciencias

La directora presentó la obra como un homenaje a la memoria de Hind y a todas las víctimas civiles del conflicto. A través de testimonios y material de archivo, la película busca dar voz a quienes sufren las consecuencias de la guerra y abrir un debate sobre la necesidad urgente de un alto el fuego.

El éxito de su estreno en San Sebastián refuerza la visibilidad internacional del documental, que aspira a recorrer otros festivales y convertirse en un símbolo del poder del cine como herramienta de denuncia. Críticos y asistentes coincidieron en señalar el impacto emocional de la proyección, destacando la valentía de abordar una historia tan dolorosa con sensibilidad y rigor.