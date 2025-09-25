Igualdad admite fallos en las pulseras antimaltrato y pide disculpas a las víctimas

25 Sep 2025 por Redacción Irispress

El Ministerio de Igualdad ha pedido disculpas públicas a las víctimas de violencia de género tras reconocer fallos en el funcionamiento de las pulseras telemáticas de control a maltratadores. La admisión llega después de que varios casos recientes hayan puesto en duda la eficacia del sistema, diseñado para reforzar la protección de las mujeres en riesgo.

Un compromiso de mejora inmediata

Desde el departamento aseguran que ya se están revisando los contratos y protocolos con las empresas encargadas de la gestión tecnológica, con el fin de garantizar que los dispositivos cumplan su función de manera eficaz. Igualdad insiste en que estas herramientas son esenciales para prevenir agresiones y que se reforzará la supervisión técnica y judicial.

Colectivos feministas han recibido las disculpas con cautela y han reclamado medidas concretas para asegurar la seguridad de las víctimas. Advierten de que cada fallo en el sistema puede tener consecuencias irreparables y recuerdan la necesidad de aumentar los recursos de prevención y atención integral.