El relator de la ONU sobre pobreza extrema pide en Murcia un debate más responsable sobre la desigualdad

25 Sep 2025 por Redacción Irispress

El relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema, Olivier De Schutter, ha instado a los responsables políticos españoles a reflexionar sobre la forma en que hablan de la pobreza. Durante su visita a Murcia, advirtió de que el lenguaje empleado en el debate público puede estigmatizar a las personas más vulnerables y perpetuar los prejuicios sociales.

Un llamamiento a cambiar el discurso

De Schutter subrayó que la pobreza no debe abordarse como un problema individual, sino como una cuestión estructural ligada al empleo, la vivienda y la protección social. En este sentido, apeló a la clase política a centrar sus discursos en soluciones reales y no en narrativas que responsabilicen a quienes sufren la exclusión.

El relator mantuvo encuentros con asociaciones locales y familias afectadas, quienes trasladaron las dificultades que afrontan en su día a día. La ONU espera que esta visita contribuya a visibilizar la situación de quienes viven en la pobreza en España y a impulsar medidas más ambiciosas para combatir la desigualdad.