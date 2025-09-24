Un informe alerta de que el estrés y la ansiedad afectan a uno de cada tres jóvenes en España

24 Sep 2025 por Redacción Irispress

Casi un tercio de los jóvenes españoles declara sufrir niveles elevados de estrés y un 25 % reconoce experimentar ansiedad relacionada con el trabajo o los estudios, según un informe reciente sobre salud mental juvenil. El estudio advierte de que estas cifras reflejan un problema estructural que requiere una respuesta urgente de las instituciones.

Presión académica y laboral como detonantes

Los autores del informe señalan que la competitividad en el ámbito académico y la precariedad laboral son los principales factores que alimentan estos trastornos emocionales. A ello se suman la falta de tiempo libre de calidad y la presión social derivada de las redes, que amplifican la sensación de exigencia constante.

El documento reclama un refuerzo de los servicios de salud mental, mayor presencia de psicólogos en centros educativos y campañas de prevención enfocadas en la juventud. Organizaciones juveniles insisten en que atender la salud emocional no es solo una cuestión individual, sino una prioridad colectiva para garantizar el bienestar de la próxima generación.