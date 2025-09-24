‘Poquita fe’ regresa con su segunda temporada y pone el foco en la crisis de la vivienda

24 Sep 2025 por Redacción Irispress

La serie Poquita fe, creada por Pepón Montero y Juan Maidagán, vuelve con una segunda temporada en la que la vivienda se convierte en uno de los temas centrales. Los guionistas han adelantado que abordarán esta problemática desde el humor ácido y el costumbrismo que caracteriza a la producción, con la intención de generar debate sin perder la ironía.

Humor para hablar de lo incómodo

“Vamos a tocar un poquito los huevos”, han señalado Montero y Maidagán al referirse a la nueva tanda de episodios. La ficción buscará reflejar la dificultad de acceso a la vivienda, un asunto que afecta a buena parte de la población, pero lo hará con el tono ligero y cercano que le ha valido el reconocimiento del público y la crítica.

La serie, emitida en Movistar Plus+, ha logrado consolidar una comunidad fiel de seguidores que valora su mirada fresca y diferente sobre la vida cotidiana. Con esta nueva temporada, sus creadores aspiran no solo a hacer reír, sino también a visibilizar una de las grandes preocupaciones sociales de la actualidad.