Mujeres del cine y la televisión denuncian agresiones sexuales y exigen cancelar a los responsables

24 Sep 2025 por Redacción Irispress

Diversas profesionales del sector audiovisual han alzado la voz contra las agresiones sexuales y han reclamado medidas contundentes para apartar de la industria a los culpables. Las denuncias, que se suman a las campañas globales contra el acoso, ponen el foco en la necesidad de transformar la cultura laboral en el cine, la televisión y las plataformas digitales.

Un clamor por entornos seguros

Las representantes del colectivo subrayan que no basta con la condena social y que las productoras, distribuidoras y festivales deben asumir compromisos claros para garantizar espacios libres de violencia machista. Reclaman también protocolos de prevención, acompañamiento a las víctimas y consecuencias profesionales inmediatas para los agresores.

El movimiento ha recibido apoyo de asociaciones feministas y de reconocidas figuras de la cultura, que insisten en que el silencio ya no es una opción. Para las firmantes, cancelar a los responsables no es censura, sino un paso imprescindible para construir un sector más justo, inclusivo y respetuoso con todas las personas.