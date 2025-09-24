Las universidades privadas crecen en España con Andalucía como principal foco de expansión

24 Sep 2025 por Redacción Irispress

El nuevo curso académico arranca con un aumento de universidades privadas en distintas comunidades autónomas, siendo Andalucía la que concentra la mayor parte de los proyectos en marcha. Este fenómeno refleja el dinamismo del sector educativo privado, que busca captar a un alumnado cada vez más diverso y con intereses especializados.

Un modelo en plena transformación

Expertos en educación superior señalan que el crecimiento de las universidades privadas responde a la demanda de titulaciones adaptadas al mercado laboral y a la internacionalización de la oferta académica. Sin embargo, advierten de que este avance plantea retos en materia de calidad, accesibilidad y supervisión por parte de las administraciones.

El Ministerio de Universidades ha recordado que todos los nuevos centros deberán cumplir con los requisitos de acreditación y estándares europeos para garantizar la excelencia académica. El debate sobre el equilibrio entre universidades públicas y privadas se mantiene abierto, en un momento de fuerte competencia por atraer talento estudiantil y profesorado cualificado.