Las temperaturas suben desde el viernes, con máximas superiores a 32ºC en sur peninsular y el domingo llega una borrasca

24 Sep 2025 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un ascenso de las temperaturas a partir del viernes, con máximas que superarán los 32 ºC en buena parte del sur peninsular. Este episodio de calor será breve, ya que el domingo está prevista la entrada de una borrasca atlántica que traerá un cambio brusco en el tiempo.

Un fin de semana de contrastes

El organismo meteorológico señala que, mientras el viernes y el sábado dominará el ambiente estable y cálido, el domingo llegarán lluvias generalizadas, vientos intensos y un descenso acusado de las temperaturas. Las zonas más afectadas por la borrasca serán Galicia, Castilla y León y la vertiente cantábrica, aunque se esperan precipitaciones en amplias áreas del país.

Los expertos advierten de que este tipo de cambios repentinos se han vuelto más frecuentes en los últimos años, reflejo de la variabilidad climática que atraviesa la península. La Aemet recomienda a la población seguir las actualizaciones meteorológicas y extremar la precaución en carretera durante el episodio de lluvias y rachas de viento.