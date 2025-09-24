Hamás aplaude el embargo de armas de España a Israel y pide un «boicot exhaustivo» a nivel internacional

24 Sep 2025 por Redacción Irispress

El movimiento islamista Hamás ha aplaudido la decisión del Gobierno español de suspender la exportación de armas a Israel y ha pedido a la comunidad internacional que dé un paso más, impulsando un “boicot exhaustivo” contra el Estado hebreo. La organización considera que la medida española es un ejemplo a seguir en respuesta a la ofensiva militar en Gaza.

Un mensaje de presión internacional

En un comunicado, Hamás instó a otros países europeos y árabes a adoptar medidas similares para aislar a Israel en el terreno diplomático, económico y militar. Según la organización, la única forma de frenar la violencia es aumentar la presión internacional mediante sanciones efectivas y la ruptura de acuerdos comerciales.

La postura de Hamás llega en un momento de creciente debate en la Unión Europea sobre la conveniencia de mantener relaciones militares y económicas con Israel. Mientras tanto, el Gobierno israelí ha criticado duramente la decisión de España, calificándola de “injusta y desequilibrada”, y advirtiendo de que puede afectar a las relaciones bilaterales.