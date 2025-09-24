España reafirma su inversión de 400 millones para atraer el mayor telescopio del hemisferio norte a Canarias

24 Sep 2025 por Redacción Irispress

El Gobierno ha reiterado su propuesta de destinar 400 millones de euros para que el Telescopio de Treinta Metros (TMT), uno de los proyectos científicos más ambiciosos del mundo, se instale finalmente en Canarias. La oferta busca posicionar al archipiélago como referencia internacional en investigación astronómica.

Un impulso científico y económico

El Ejecutivo subraya que la construcción del telescopio supondría no solo un avance en el conocimiento del universo, sino también una oportunidad para dinamizar la economía canaria mediante la creación de empleo cualificado y el desarrollo tecnológico asociado. El proyecto generaría un polo de innovación en torno a la astrofísica y la observación espacial.

La decisión final sobre la ubicación del TMT todavía depende de los organismos internacionales que gestionan el proyecto, que barajan también alternativas fuera de Europa. El Gobierno confía en que la calidad de los cielos de Canarias y el compromiso financiero de España resulten determinantes para lograr que el telescopio se levante en el archipiélago.