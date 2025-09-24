El Gobierno plantea bajar las ratios escolares en aulas con alumnos con necesidades especiales y en centros vulnerables

24 Sep 2025 por Redacción Irispress

El Ministerio de Educación ha presentado una propuesta para reducir por ley el número máximo de alumnos por aula en los colegios que atienden a alumnado con necesidades educativas especiales, así como en los centros situados en contextos socioeconómicos desfavorecidos. La medida busca garantizar una atención más personalizada y mejorar la calidad del aprendizaje en entornos con mayores dificultades.

Más apoyo a los alumnos que más lo necesitan
Según el Ministerio, la reducción de ratios permitirá a los docentes dedicar más tiempo a cada estudiante, reforzar el acompañamiento individual y facilitar la detección temprana de problemas de aprendizaje. La propuesta se enmarca en una batería de medidas destinadas a favorecer la equidad educativa y a reducir las brechas que separan a los alumnos según su origen social o su situación personal.

Los sindicatos y asociaciones de familias han valorado positivamente la iniciativa, aunque reclaman que vaya acompañada de un aumento de recursos materiales, contratación de personal de apoyo y planes de formación docente. El debate parlamentario sobre la reforma legal se prevé intenso, con la vista puesta en su aplicación progresiva a partir del próximo curso.

Comparte:
, , , ,

FUNDACIÓN CAIXA

anuncio la caixa