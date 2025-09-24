Casi la mitad de los jóvenes perciben falta de amabilidad en Internet, según un estudio

24 Sep 2025 por Redacción Irispress

Un 44 % de los jóvenes asegura no encontrar un entorno amable en Internet, de acuerdo con un estudio reciente sobre convivencia digital. El informe refleja que las interacciones en la red están marcadas en muchos casos por comentarios negativos, agresividad y falta de empatía, lo que repercute en la experiencia de los usuarios más jóvenes.

Un espacio digital cada vez más hostil

Los autores del análisis advierten de que la exposición continuada a mensajes tóxicos puede afectar a la autoestima y la salud mental de los adolescentes. Además, subrayan que la falta de amabilidad no solo se limita a situaciones de acoso directo, sino que incluye actitudes como la indiferencia, la burla o la exclusión social en redes.

El estudio recomienda promover campañas de sensibilización y fomentar la educación digital en escuelas y familias para recuperar un clima más constructivo en la red. También reclama una mayor responsabilidad de las plataformas tecnológicas a la hora de moderar contenidos y proteger a los usuarios más vulnerables.