Al menos 20 muertos en Gaza tras un bombardeo israelí sobre unos almacenes usados como refugio

24 Sep 2025 por Redacción Irispress

Un ataque aéreo de Israel contra varios almacenes en la ciudad de Gaza ha dejado al menos 20 fallecidos, según fuentes locales. Los edificios, que habían sido habilitados como refugio para familias desplazadas, quedaron reducidos a escombros en una de las jornadas más sangrientas de los últimos días.

Civiles entre las víctimas

Testigos aseguran que entre los muertos se encuentran mujeres y niños, mientras que decenas de personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales ya desbordados por la ofensiva. Las autoridades gazatíes acusan a Israel de atacar deliberadamente zonas donde se concentra la población civil, algo que el Gobierno israelí niega.

El suceso se produce en un contexto de intensificación de los bombardeos y en medio de crecientes presiones internacionales para alcanzar un alto el fuego. Organismos humanitarios advierten de que la falta de corredores seguros y el colapso del sistema sanitario agravan de forma dramática la situación de la población gazatí.